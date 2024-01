Verso la Lazio, Mkhitaryan: «Loro sono una squadra in forma, ma vogliamo vincere» Le parole del giocatore dell’Inter

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Henrikh Mkhitaryan ha parlato così in vista di Inter Lazio, Semifinale della Supercoppa Italiana che andrà in scena domani sera a Riyadh.

SUL MATCH DI DOMANI – «Final 4 ? E’ la prima volta, purtroppo. Ovviamente è bello giocare queste partite, dobbiamo fare del nostro meglio per vincere e poi pensare alla finale perché non c’è la garanzia di arrivarci. Dovremo dimostrare la nostra forza».

COSA CAMBIA RISPETTO AL CAMPIONATO? – «La Lazio in campionato era in un momento difficile, ora stanno bene perché hanno vinto cinque partite. Ora arrivano psicologicamente più leggeri, ma anche noi stiamo lottando per i nostri obiettivi e fare tutto per vincere».

QUI PER L’INTEGRALE