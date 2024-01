Verso la Lazio, maxi emergenza Napoli: Mazzarri prepara la trasferta all’Olimpico, con tantissime assenze per i campioni d’Italia

Periodo non facile per il Napoli di Walter Mazzarri, che dopo aver perso la finale di Supercoppa Italiana, dovrà prepararsi alla sfida di campionato di domenica contro la Lazio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’emergenza in casa dei campioni d’Italia è tanta, per quanto riguarda i giocatori disponibili. Il tecnico toscano, per la trasferta dell’Olimpico, dovrà fare a meno di ben nove elementi:

Cajuste, Kvara e Simeone squalificati, Osimhen e Anguissa in Coppa d’Africa, Mario Rui e Demme acciaccati, Meret, Natan e Olivera ancora ai box.