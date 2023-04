Verso la Juventus, Sarri ha pochi dubbi: solito ballottaggio a centrocampo

In vista della sfida contro i bianconeri, il tecnico toscano ha qualche dubbio sulle scelte a centrocampo

Giornata di doppia seduta per la Lazio di Maurizio Sarri, in piena preparazione per il prossimo impegno contro la Juventus.

Il tecnico ha pochi dubbi di formazioni, se non il solito ballottaggio a centrocampo: Savic e Luis Alberto son sicuri di quel posto, mentre salgono le quotazioni di Vecino, in ballottaggio per il terzo spot con il solito Danilo Cataldi, in crescita da qualche settimana a questa parte.