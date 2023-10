Verso l’ 8^ giornata di A: MOU e RANIERI eterni rivali, DERBY della MOLE 1995 e strane ESULTANZE. I dettagli

8 GIORNATA

L’ottava giornata di Serie A comincia venerdì 6 ottobre 2023 e si giocherà in tre giorni

EMPOLI-UDINESE

Si parte alle 18.30 con Empoli-Udinese. Sfida tra attacchi anemici: i toscani hanno segnato un solo gol, ai friulani manca il “fattore B”: Beto e Becao. Il primo è stato ceduto quest’estate all’Everton. Il secondo gioca nel Fenerbahce La nostalgia è legittima, pensando che l’ultimo Empoli-Udinese l’ha risolto proprio quest’ultimo.

LECCE-SASSUOLO

Il venerdì propone anche alle 20.45 Lecce-Sassuolo. Anche in questo caso l’ultimo precedente ha visto la vittoria per 1-0 della squadra in trasferta. Ma la differenza è che il norvegese Kristian Thorstvedt gioca ancora con gli emiliani e potrebbe colpire nuovamente

INTER-BOLOGNA

Il sabato si apre alle 15.30 con Inter-Bologna. Sfida speciale per un ex, il mister del Bologna Thiago Motta. Che da giocatore nerazzurro alla sua attuale squadra ha segnato una doppietta nel 3-0 del 2010, anno del Triplete di José Mourinho. Lo vedreste bene, prima o poi, sulla panchina dell’Inter? Piccolo quiz prima di passare alla prossima gara: chi segnò il terzo gol in quella sfida? Pandev, Milito o Balotelli? La risposta esatta è Super Mario

JUVENTUS-TORINO

Si prosegue alle ore 18.00 con il derby della Mole, Juve-Toro. Sapete da quanto i granata non vincono in casa dei bianconeri? Molti di voi non erano ancora nati. Era il 1995, a determinare il successo fu una doppietta di Ruggiero Rizzitelli, sulla panchina della Juve sedeva Marcello Lippi e Gianluca Pessotto giocava ancora nel Toro…

GENOA-MILAN

Il sabato si chiude alle ore 20.45 con Genoa-Milan. Tradizione recente favorevole ai rossoneri che negli ultimi 5 appuntamenti hanno vinto 4 volte. Tra i personaggi dell’ultimo periodo merita un racconto Lasse Schone, giocatore danese che nel 2019-20 passa dall’altare alla polvere. Segna il gol del momentaneo 1-0, per poi sbagliare il rigore del possibile pareggio nei minuti di recupero.

MONZA-SALERNITANA

Sfida della domenica all’ora di pranzo, 12.30, Monza-Salernitana ha un solo precedente, racchiuso in questa esultanza di gruppo che racconta il 3-0 dell’anno scorso. In gol Carlos Alberto, Dany Mota e Pessina. E se si ripetesse lo stesso punteggio, diventerebbe difficile per Paulo Sousa mantenere la panchina

FROSINONE-VERONA

Ore 15, in cartellone c’è Frosinone-Verona. Il protagonista è lui, Daniel Ciofani. Oggi gioca nella Cremonese, ma lo si ricorda soprattutto per essere il miglior marcatore nella storia del Frosinone. E nell’unico precedente fra le due squadre, finito 3-2, l’attaccante ha firmato una doppietta

LAZIO-ATALANTA

Alla stessa ora si gioca Lazio-Atalanta. Scegliamo di presentare la partita con un calciatore che ha vestito entrambe le maglie e ha deciso a favore dei bergamaschi la sfida del 2009. É un difensore, è argentino, ormai non gioca più. Il suo nome è Leonardo Talamonti.

CAGLIARI-ROMA

Si prosegue alle 18 con Cagliari-Roma, sfida tra Ranieri e Mourinho. Oggi professano pubblicamente una grande stima reciproca. Un tempo, quando l’uno allenava la Juve e l’altro l’Inter gli scambi polemici erano stati continui. Mou ha iniziato dicendo che il rivale era troppo vecchio per cambiare mentalità. Ma in Inghilterra ha riconosciuto il valore dell’impresa fatta da Ranieri col Leicester, tanto da proporre che lo stadio del club venga intitolato all’attuale mister del Cagliari.

NAPOLI-FIORENTINA

L’ultimo appuntamento è Napoli-Fiorentina alle ore 20.45. Squadre appaiate in classifica al terzo posto, l’anno scorso fu la prima gara dopo la conquista matematica dello scudetto dei partenopei. La risolse Osimhen, che all’epoca esultava a differenza di quanto capiti oggi. Giudicate voi se era meglio, però…