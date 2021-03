Verso Juventus Lazio: le statistiche del big match di sabato

Sabato sera a Torino andrà in scena il big match tra Juventus e Lazio. Ecco i predecenti del match che potrebbe cambiare il campionato

Juventus-Lazio, in programma domani sera alle 20.45 su Dazn potrebbe cambiare gli equilibri del campionato. Alla Lazio di Simone Inzaghi serve la vittoria per rientrare nel pieno della lotta Champions League.

153 precedenti che vedono 82 vittorie bianconere, 37 pareggi e 34 vittorie della Lazio. L’ultimo Juventus-Lazio disputatosi a Torino è terminato con il risultato di 2-1 per i bianconeri, che non avevano però Andrea Pirlo in panchina.