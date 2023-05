Verso il Lecce, problemi per Sarri a centrocampo: le ultime da Formello

Arrivano notizie non troppo positive dalla seduta odierna di allenamento

Ci arrivano indicazioni non molto positive dall’ultima sessione di allenamento della Lazio di Maurizio Sarri, in vista della sfida di venerdì contro il Lecce.

Problemi a centrocampo per il tecnico, con Cataldi ancora out e Vecino ko. Probabile nuova chance da titolare per Marcos Antonio. In difesa oggi non si è unito Marusic alla seduta, mentre davanti Zaccagni, apparso ancora non al top, si è riunito al gruppo solo per la seconda sgambata.