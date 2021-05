Verso il derby, il report dell’allenamento della Roma da Trigoria

In vista del derby, la Roma è scesa in campo a Trigoria per la seduta d’allenamento mattutina agli ordini di mister Fonseca

La Roma è scesa in campo a Trigoria per l’allenamento mattutino in vista del derby di sabato sera alle 20.45. Il match contro la Lazio dirà molto sulle ambizioni sia dei giallorossi di qualificarsi in Conference League, sia dei biancocelesti in ottica Champions.

Il giorno dopo della sconfitta contro l’Inter la squadra è stata divisa in due gruppi. Ancora a parte i big Spinazzola, Veretout e Smalling oltre a Calafiori e Diawara.