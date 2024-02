Sarà una partita importantissima quella tra Fiorentina e Lazio, ma soprattutto equilibrata, come lo sono infatti anche le quote

La vittoria della Fiorentina è proposta a 2.25, mentre il pareggio a 3.10 e il successo esterno dei biancocelesti a 3.50