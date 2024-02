Verso Fiorentina-Lazio: Kouame dimesso dall’ospedale. Ma non sarà della gara

L’attaccante della Fiorentina è stato dimesso quest’oggi dall’ospedale, ma non sarà comunque a disposizione per il match con la Lazio

Buone notizie in casa Fiorentina per l’allenatore Vincenzo Italiano. L’attaccante viola, Kouame, è stato dimesso dall’ospedale, anche se non sarà a disposizione per la sfida con la Lazio.

A comunicarlo è stato il club con un comunicato ufficiale. «ACF Fiorentina comunica che nella serata di venerdì C. Kouame è stato dimesso dall’ospedale e ha fatto ritorno a casa. Le condizioni generali sono in miglioramento. Rimarrà monitorato dal prof. Bartoloni primario di Malattie Infettive di Careggi e sarà rivalutato nei prossimi giorni».