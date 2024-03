Verso Bayern Monaco-Lazio: ecco quali sono i punti deboli del Bayern

Tra poche ore Bayern Monaco e Lazio si sfideranno nella gara di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League

La Lazio di Sarri dovrà compiere l’impresa, contro una formazione che ha già battuto nella gara di andata, ma che resta comunque molto più forte sulla carta. Ecco però quali sono i punti deboli del Bayern Monaco.

Non è un buon momento per Tuchel, che a prescindere da come chiuderà la stagione, a fine campionato sarà esonerato. Il suo Bayern, forse per via anche degli infortuni, sta ballando troppo in fase difensiva, arma che i biancocelesti devono provare a sfruttare