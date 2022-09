Verona, Verdi: «Lazio una delle squadre che gioca meglio in Italia»

Il trequartista del Verona Verdi si è presentato in conferenza stampa parlando anche dell’ultima partita contro la Lazio

RISULTATI – «Con la Sampdoria abbiamo fatto un buon calcio, a Roma abbiamo affrontato la Lazio, una delle squadre che giocano meglio in Italia. Ora affronteremo la Fiorentina che andrà a giocare in coppa giovedì. E’ una squadra importante, giocare in casa loro non è semplice, ma noi possiamo mettere in difficoltà chiunque».

SERIE A – «Il campionato italiano è sempre stato difficile, quest’anno c’è una spaccatura tra le squadre di vertice, che si sono rinforzate tantissimo, e tutte le altre. La lotta salvezza è molto complicata, ma dobbiamo pensare a noi stessi».