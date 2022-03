Verona Napoli, lo striscione shock dei tifosi scaligeri FOTO

Verona-Napoli, i tifosi scaligeri espongono uno striscione shock: le bandiere di Russia e Ucraina sopra alle coordinate della città partenopea

Notizie che non si vorrebbero leggere e vedere specialmente in questo periodo di guerra. Fomentare l’odio non è tollerabile e sono questi gesti da punire severamente.

Le bandiere di Russia e Ucraina, le coordinate di Napoli.



Complimenti ai tifosi del #Verona che non perdono occasione per dimostrare la loro sportività.



Lo sfottò calcistico sì, ma ironizzare su quello che sta succedendo in questo momento è da imbecilli. #VeronaNapoli pic.twitter.com/w3feGJONiN — Giuseppe Annarumma (@PeppeAnnarumma) March 12, 2022

I tifosi scaligeri hanno esposto uno striscione shock, come riportato anche da Tuttonapoli.net, nel quale si vede la foto con la frase. Due bandiere quelle di Russia e Ucraina con le coordinate di Napoli, quasi a significare dove bombardare. Inaccettabile e vergognoso.