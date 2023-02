Verona-Lazio, Zaffaroni: «Dovremo fare una gara di assoluto livello»

Il tecnico del Verona ha parlato in vista della partita di lunedì contro la Lazio che si giocherà al Bentegodi. Ecco le sue parole

In vista della partita di lunedì contro la Lazio il tecnico gialloblù ha presentato la partita nella consueta conferenza stampa. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Le energie vanno gestite da un punto di vista mentale. Bisogna stare attenti: il rischio è cominciare a guardare la classifica, i risultati delle altre… Giochiamo ancora di lunedì sera, e quindi è inevitabile farlo. Dobbiamo avere la forza di non farci condizionare, ma pensare al nostro percorso, senza disperdere energie in altro. Ho sempre visto una squadra che ha voglia di provare a raggiungere l’obiettivo. Sono i risultati a determinare l’umore, e gli ultimi hanno migliorato il clima all’interno dello spogliatoio. Non dobbiamo dimenticare la nostra realtà, al di là del buon percorso che stiamo facendo. Giochiamo contro una delle squadre top di questo campionato: hanno delle qualità tecniche elevatissime, in tutti i ruoli, e hanno un’organizzazione di gioco tra le migliori, sia difensivamente che offensivamente. Nel palleggio sono tra i migliori in Italia, con movimenti codificati e studiati, fatti con grande tecnica: il quoziente di difficoltà sarà elevatissimo. Dovremo fare una gara di assoluto livello, cercando di andare un po’ oltre le nostre qualità: per colmare il gap serviranno spirito, atteggiamento e carattere »