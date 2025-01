Verona Lazio, Rambaudi: «Non sconvolgerei troppo la formazione; Ibrahimovic? Ecco cosa farei»

Verona Lazio, le parole di Roberto Rambaudi in vista della sfida del bentegodi: «Fossi in Baroni non cambierei troppo la rosa»

Roberto Rambaudi ha parlato delle possibili scelte di formazione di Baroni in vista di Verona Lazio. Di seguito le sue parole a RadioSei.

PAROLE – «Io non sconvolgerei troppo; lascerei Marusic a destra e Tavares a sinistra. Eventuale assenza di Zaccagni? Ci potrebbe stare l’impiego di Ibrahimovic magari si parte con Pedro che visto il recente stop non potrà fare 90′ e a gara in corso entrerà Ibrahimovic».