Verona Lazio, De Grandis: «Non mi stupirei se giocasse Hysaj. Vi spiego il perché»

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato così della Lazio e del prossimo match contro il Verona:

PAROLE – «Brutta partita contro il Como, ma in dieci uomini hai anche avuto le tue occasioni. Tchaouna? Poteva essere più prudente, ma non ha toccato l’avversario. Va migliorata la fase difensiva, la Lazio deve lavorare sulle preventive e prevedere le mosse dell’avversario. Con Sarri era la regina dei clean sheet, quest’anno prende troppi gol. Per me è stata la partita peggiore della stagione. La Lazio è ancora quarta e non ha perso punti, ma occhio al trend delle ultime partite. La speranza è che vinca a Verona. Ti dirà una cosa a sorpresa: Hysaj in questo momento è il miglior terzino destro della Lazio. Forse vuole dimostrare qualcosa, ma sta giocando bene, si applica. Non mi stupirei se giocasse domenica. La Lazio ci ha abituato a grandi gironi di andata e a grossi cali del girone di ritorno, penso a quell’anno di Petkovic. Questo accade perché non si fa il mercato di gennaio e perché le ammonizioni si accumulano. Ibrahimovic? Buon prospetto, ma serve un mediano. Spero che Lotito faccia qualcosa per sostenere Baroni. Mercato? L’intenzione di prendere un centrocampista c’è, ma ha il problema dell’indice di liquidità. Penso che alla fine qualcuno arriverà».