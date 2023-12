Verona-Lazio, Baroni: definito l’orario della conferenza stampa del tecnico

Verona-Lazio, il club veronese rende noto l’orario della conferenza stampa che precederà il match con i biancocelesti

Ormai ci siamo l’attesa sta per finire, sabato pomeriggio la Lazio torna in campo per confermare quanto di buono visto con Cagliari e Genoa. I biancocelesti giocheranno con il Verona, e il club ha reso nota la conferenza stampa del tecnico Baroni tramite comunicato

COMUNICATO – Hellas Verona FC informa che domani, venerdì 8 dicembre, alle ore 14.30, nella sede del Club gialloblù in via Olanda 11 a Verona, è in programma la conferenza stampa prepartita di mister Marco Baroni alla vigilia del match di sabato 9 dicembre (ore 15) contro la Lazio, in programma allo stadio ‘Bentegodi’ e valido per la 15a giornata della Serie A TIM 2023/24