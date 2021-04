Verona, infortunio Vieira: le condizioni del centrocampista inglese

Ronaldo Vieira è ancora alle prese con l’infortunio muscolare: il centrocampista del Verona a rischio contro la Lazio

Ronaldo Vieira dovrà attendere ancora prima di poter tornare in campo in Serie A. Il centrocampista di proprietà della Sampdoria, attualmente in prestito al Verona, sta smaltendo le scorie della lesione bicipite femorale.

Il calciatore inglese ex Leeds è tornato ad allenarsi in gruppo, ma difficilmente sarà convocato per il prossimo match dei gialloblù di Ivan Juric contro la Lazio.