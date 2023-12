Verona, il club vuole ripartire da zero: oltre a De Rossi ha in mente nello staff anche ad un ex calciatore tifoso biancoceleste

Verona, il club di Setti vuole ripartire dopo un inizio difficile di stagione e oltre al possibile arrivo di De Rossi si pensa anche a Pinzi

La classifica parla chiaro, serve decisamente un cambio di rotta in casa Verona se si vuole recuperare una stagione decisamente difficile. Il club di Setti in queste ore sta valutando con attenzione la figura di Baroni, e su di lui infatti aleggia l’ombra di De Rossi come successore e secondo TMW non sarà il solo a parlare romano.

Il sito web spiega che nello staff dell’ex centrocampista della Roma il club veronese potrebbe inserirsi una vecchia conoscenza della Lazio vale a dire Giampiero Pinzi