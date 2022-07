Verona, Cioffi amaro: «Senza Cancellieri...»

L’allenatore del Verona Cioffi ha parlato dell’assenza di Cancellieri in casa Hellas, partito direzione Lazio

Mentre Cancellieri sorprende in casa Lazio, l’allenatore del Verona Cioffi fa i conti con la sua assenza. Al termine dell’amichevole persa contro l’Hoffenheim, infatti, il tecnico ha dichiarato:

«Senza due giocatori come Cancellieri e Caprari dovremo proseguire con un modulo diverso che possa far risaltare le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione e sia funzionale alla squadra. Sono in ogni caso fiducioso che la società interverrà in maniera positiva sul mercato in modo da supportare lo “zoccolo duro” di questa squadra, rappresentato dai senatori che hanno accolto in maniera positiva i nuovi arrivati».