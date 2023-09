Venturin: «Prevedo una Lazio autoritaria, Allegri e Sarri? Seppur diversi sono vincenti»

Venturin, l’ex calciatore ha espresso il suo parere sulla sfida di domani tra Juventus e Lazio che aprirà la 4°giornata

Ad aprire la quarta giornata di serie A, sarà la sfida dello Stadium tra la Juventus e la Lazio, con i biancocelesti che vogliono confermarsi dopo la vittoria di Napoli. Alla vigilia della partita, Venturin ai microfoni di Juvenews.eu ha espresso il suo parere a riguardo

PAROLE – In questo momento della stagione credo che saranno determinanti condizione atletica e motivazioni. prevedo una Lazio che proverà a comandare il gioco e dettare i ritmi. Entrambi ottimi tecnici, con percorsi abbastanza simili, anche se Sarri ha navigato in categorie basse per più tempo. Allegri è stato mio compagno nel Cagliari e ho un bel ricordo di lui. Direi che, con filosofie diverse, sono due grandi vincenti

Penso che i duelli in mezzo al campo faranno la differenza, chi prende il dominio avrà più chance di raggiungere una vittoria