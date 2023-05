Ventola: «La partita della Lazio contro il Milan è stata la più brutta»

Ventola, l’ex attaccante dell’Inter e del Bari esprime il suo parere sulla prestazione della Lazio di sabato contro il Milan

Ai microfoni della Bobo Tv a distanza di alcuni giorni dalla sconfitta contro il Milan, ha parlato Nicola Ventola il quale ha analizzato nel dettaglio la prestazione della Lazio

PARTITA PIU’ BRUTTA – Secondo me è solo un problema mentale, un problema di vertigini, quando non sei abituato è la pressione di un grande squadra. La Lazio è da un po’ che non è sopra le altre. Sono state veramente delle brutte partite, quella contro il Milan penso sia stata la più brutta di quest’anno, perché è stata dominata senza avere delle reazioni. Non succedeva dal 2020 che non facesse neanche un tiro in porta, questa è la Lazio che ci ha sorpreso, per la quale abbiamo detto delle belle cose. Ti dico quindi che è un fatto mentale, magari dici ‘devo prendere un punto’ e non vai con la solita concentrazione. Quando prendi quel gol, che sbagli l’uscita dal basso, prendi subito gol, ma il Milan mi è piaciuto nel rialzarsi e nel gestire