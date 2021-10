Ventola: «Inter superiore alla Lazio». Ma Adani e Cassano...

Ennesima siparietto nella puntata di ieri della Bobo Tv. Protagonisti Ventola, Adani e Cassano: ma ecco cosa è successo

Ieri è andata in onda un’altra puntata della Bobo Tv, Inevitabilmente uno degli argomenti è stato Lazio- Inter. A scatenare un siparietto sono state le parole di Nicola Ventola.

«Per 60 minuti l’Inter ha dominato il gioco, poi c’è stato quell’episodio del gol che ha fatto perdere la testa ai giocatori. Sull’1-1 avevo l’impressione che potesse segnare l’Inter, la Lazio ripartiva grazie alle folate di Felipe Anderson. Ai nerazzurri è mancato qualcosa in attacco, Perisic ha fatto bene ma quello non è il suo ruolo. Per 60 minuti ho visto un Inter nettamente superiore alla Lazio», queste le dichiarazioni dell’ex attaccante.

A rispondergli però sono stati Cassano e Adani, con il barese che ha sottolineato di aver visto una partita completamente diversa, Stesso pensiero per l’ex difensore. Insomma, una totale differenza di vedute.