Venezia Lazio, i tifosi biancocelesti non ci saranno: ipotesi rimborso per chi aveva già prenotato

Venezia Lazio, il Carnevale che si sta svolgendo nel capoluogo veneto ha impedito la trasferta al Penzo per i tifosi biancocelesti

Ieri è arrivata la decisione definitiva per Venezia–Lazio: i tifosi biancocelesti non potranno assistere alla trasferta del Penzo. Il GOS si è riunito ieri mattina e ha deciso che sarebbe stato impossibile gestire l’arrivo dei supporters capitolini in concomitanza con il Carnevale.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, però, la società si è mossa per cercare di rimborsare chi aveva già prenotato i biglietti del treno. Infatti, c’è un precedente: due settimane fa Trenitalia aveva rimborsato i tifosi della Roma che si erano trovati nella stessa situazione.