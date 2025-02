Venezia Lazio, Provedel: «Piedi per terra e non sottovalutiamo l’avversario»

Condividi via email

Venezia Lazio, le parole di Ivan Provedel sul prossimo impegno dei biancocelesti in campionato: ecco cosa ha detto il portiere, in dubbio per un posto da titolare

Ivan Provedel ha parlato ai microfoni di Sportmediaset in vista della sfida Venezia Lazio. Di seguito le parole del portiere, al momento in dubbio e in ballottaggio con Mandas.

PAROLE – «Dobbiamo stare con i piedi per terra, ricordarci da dove siamo partiti e soprattutto pensare che non bisogna mai sottovalutare niente. Dobbiamo pensare solo a noi stessi e fare sempre meglio».