Venezia Lazio, il club comunica lo slittamento della vendita dei biglietti per il match: i dettagli

Venezia Lazio, il club biancoceleste annuncia lo slittamento della vendita dei biglietti per il match del Penzo: la situazione

Archiviato il pari interno contro il Napoli, per la Lazio è tempo di guardare alla trasferta con il Venezia e il club e Baroni pretendono che dal Penzo escano i tre punti, necessari per la corsa Champions. In occasione della partita contro i lagunari, che si disputerà sabato pomeriggio alle 15, il club sul sito ufficiale comunica il cambio di programma relativo alla vendita dei biglietti per il settore ospiti

COMUNICATO – La S.S. Lazio informa che, contrariamente a quanto precedentemente comunicato, l’inizio delle vendite del settore ospiti per la gara di Serie A Enilive Venezia-Lazio, in programma sabato 22 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, verrà comunicato dopo la riuione del GOS che si terrà nella mattinata di giovedi 20 febbraio.

Prezzo del settore “Curva Ospiti” (capienza 1.001 posti):

– INTERO € 40 (più 1,50 € di diritti di prevendita)

RESTRIZIONI SULLA VENDITA:

A seguito della Determina dell`11 febbraio 2025 dell`Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio è autorizzata esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della S.S. LAZIO Millenovecento – Tessera del Tifoso.

MODALITÀ DI VENDITA:

– Online

– Punti vendita Vivaticket

La vendita terminerà venerdi 21 febbraio alle ore 19:00