Veiga Lazio, confermato l’interesse: nuovi sondaggi per il difensore. Ma occhio a quelle due concorrenti

Veiga Lazio, gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato biancoceleste. Ecco il nome nella lista del club

Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Renato Veiga potrebbe lasciare il Chelsea per 6 mesi e per trovare maggiore spazio. Nelle ultime ore ha fatto un sondaggio anche la Lazio, considerato che può ricoprire diversi ruoli. Sul giocatore ci sono anche l’Olympique Marsiglia e il Borussia Dortmund. Vedremo se il club capitolino farà un’offerta e se ci saranno sviluppi in tal senso.