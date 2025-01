Veiga Lazio, è tutto fatto per il trasferimento alla Juve del calciatore: Ecco quando arriva a Torino

Veiga Lazio, l’ormai ex Chelsea che piaceva anche ai biancocelesti è ormai un nuovo calciatore della Juventus: la situazione

La sessione invernale di calciomercato entra sempre più nel vivo, con la Lazio che osserva con particolare attenzione i possibili movimenti in entrata oltre ad Ibrahimovic. Nel taccuino di Fabiani era presente Veiga del Chelsea, ma il calciatore approderà in Italia e in serie A ma non con i biancocelesti.

Il giocatore infatti può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus, e l’arrivo si concretizza sulla base di un prestito secco da 4,5 milioni di euro (complessivi di costo dell’operazione, stipendio del giocatore e commissioni). Veiga approderà a Torino domenica e sarà di conseguenza a disposizione di Motta