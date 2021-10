Muriqi stecca ancora: anche Lotito deluso dall’attaccante

Muriqi, nonostante i buoni propositi, ha steccato anche ieri nel ruolo di alternativa ad Immobile: Lotito molto deluso

Vedat Muriqi ha fallito ancora. Lanciato da Maurizio Sarri nella gara di ieri contro il Bologna, l’attaccante kosovaro non è riuscito minimamente ad incidere in zona goal, così come nullo è stato il dialogo coi compagni di squadra.

La scelta di puntare su di lui come vice Immobile non sta pagando: impietoso il confronto con l’ex Caicedo. Tra i delusi c’è anche Claudio Lotito: come riporta il Messaggero, il presidente si aspettava di più da tutti ma in particolare da lui. L’investimento da 20 milioni di euro pesa sulle casse del club, poco in campo. Si attende una svolta in tempi brevi.