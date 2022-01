Muriqi Lazio, parla la moglie: «Insoddisfatta a Roma, voglio la Turchia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Durante le vacanze in Turchia, la moglie di Muriqi ha dichiarato di non essere contenta a Roma: addio alla Lazio vicino?

Vedat Muriqi è sempre più lontano dalla Lazio, anche se al momento mancano offerte concrete per il suo cartellino. Nel frattempo, durante le vacanze in Turchia, il centravanti kosovaro ha partecipato con la famiglia ad un programma comico in programma su Kanal D.

Alla domanda se si trovasse lì per un eventuale trasferimento, Muriqi ha risposto: «Siamo qui per le vacanze. Siamo molto felici di essere in questa bellissima città. Noi come famiglia l’abbiamo adorata e ci piace moltissimo. Cerchiamo di venire qui ogni volta, anche se ci sono 1-2 giorni di riposo».

A queste dichiarazioni hanno fatto seguito quelle della moglie: «Non sono mai stata soddisfatta a Roma. Certo, vorrei tornare a Istanbul. Di chi vorrei leggere la mente? Di Ali Koç (presidente Fenerbahce)».