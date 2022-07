Vecino, un titolare in più per Maurizio Sarri. E a centrocampo...

L’arrivo di Vecino offre a Maurizio Sarri una scelta e un’alternativa in più a centrocampo: ecco i dettagli

L’arrivo di Vecino offrirà senza alcun dubbio a Maurizio Sarri una scelta e un’alternativa in più a centrocampo.

L’uruguaiano, come rivelato dal Corriere dello Sport, già lunedì dovrebbe svolgere le visite mediche per poi allenarsi per la prima volta con i nuovi compagni. Ma quale sarà il suo ruolo? L’ex Inter sarà un titolare in più, quella mezzala in grado di dare fisicità e grinta.

Il piano del mister biancoceleste dovrebbe essere quello di alternare Marcos Antonio e Cataldi in regia. Luis Alberto, Milinkovic, Basic e proprio Vecino potrebbero essere le mezzali. Con l’uruguaiano che dovrebbe garantire quel pizzico di equilibrio in più.