Vecino Lazio, MESSAGGIO chiaro a Lotito: decisione PRESA, il futuro non è in DISCUSSIONE

Vecino-Lazio, messaggio chiaro al presidente Lotito: la volontà è quella di rimanere rispettando il contratto in essere

Come riferito dal Corriere dello Sport, Matias Vecino ha le idee chiare per quanto riguarda il suo futuro nell’attuale calciomercato Lazio.

Il centrocampista ex Inter, che con i biancocelesti ha un contratto fino al 30 giugno del 2025, ha comunicato a Claudio Lotito l’intenzione di rispettarlo per poi decidere tra un anno se prolungare o lasciare la Capitale. Baroni ha dato il suo ok alla permanenza apprezzando da sempre le qualità del ragazzo.