Vecino Lazio, Indizio via social: «La storia continua..» – FOTO

Un altro indizio del buon esito della trattativa tra la Lazio e Vecino arriva direttamente dal profilo Instagram del centrocampista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗠 𝗔 𝗧 𝗜 𝗔 𝗦 𝗩 𝗘 𝗖 𝗜 𝗡 𝗢 (@vecino)

«La storia continua…», questo quanto scritto dall’ex Inter per accompagnare due foto con tutte le maglie indossate nella sua carriera. E per di più c’è l’emoticon con scritto soon, ossia presto. Insomma, un segnale molto chiaro.