Vecino Lazio, non solo l’assist per Pedro: esperienza e serietà al servizio di Baroni

Vecino Lazio, il centrocampista si è messo a disposizione del tecnico Baroni e sta aiutando la squadra sia in campionato e sia in Europa League

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Matias Vecino si sta rivelando nuovamente un giocatore fondamentale per questa Lazio. Baroni lo sta utilizzando da subentrante in campionato e da titolare in Europa League ed il livello delle sue prestazioni è sempre molto alto.

Contro il Twente è stato proprio il centrocampista uruguayano a sfornare l’assist per il vantaggio firmato da Pedro. Inoltre, Vecino ha aiutato alla grande Dele-Bashiru nel nuovo ruolo nei due in mediana.