Europa League, Vecino in lizza come giocatore della settimana: il sondaggio

Dopo la doppietta contro il Feyenoord Matias Vecino è stato inserito nel sondaggio come giocatore della settimana in Europa League

Matias Vecino è stato il grande protagonista della gara di ieri sera contro il Feyenoord in Europa Legaue. Il centrocampista ex Inter ha infatti siglato una doppietta che ha di fatto blindato i 3 punti per la squadra di Sarri.

Proprio per la grande prestazione fornita, Vecino è stato inserito nel sondaggio dell’Europa League come giocatore della settimana insieme a William Josè del Betis, Tokmac Nguen del Ferencváros e Marquinhos dell’Arsenal.

