Vecino Fenerbahce, Mourinho ci prova per il centrocampista: vuole soffiarlo così alla Lazio! Cosa può succedere

Verino Fenerbahce, Mourinho ci prova per il centrocampista dei biancocelesti: il piano del tecnico per il giocatore uruguaiano

Archiviata la finestra invernale il calciomercato Lazio si proietta all’estate e uno dei temi sarà quella del rinnovo di Vecino. Il centrocampista uruguaiano, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, è finito nel mirino del Fenerbahce di Mourinho.

In scadenza a giugno 2025 i gialloblù di Istanbul puntano a portarlo in Turchia a parametro zero, visti anche gli ottimi rapporti con Alessandro Lucci, agente del calciatore che ha già portato al Fenerbahce Dzeko e Kostic.