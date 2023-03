Vecino a DAZN: «Vittoria più bella della stagione, sulla Champions...»

Matias Vecino ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta dalla Lazio sul campo del Napoli: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN al termine di Napoli-Lazio, Matias Vecino ha dichiarato:

«Potrebbe essere la vittoria più bella della stagione, ci voleva grande attenzione in fase difensiva. Abbiamo sofferto in alcuni momenti ma siamo rimasti lucidi e abbiamo colto l’occasione. Non nasco come play, ce la sto mettendo tutta. Ho giocato a 2 soprattutto in Nazionale, mi piace questo ruolo. Non volevo cambiare posizione negli ultimi minuti ma Cataldi è entrato benissimo. Per noi ogni punto è la vita, vincere qua ci dà consapevolezza di vincere contro tutti. Chi sbaglierà di meno andrà in Champions. Sul gol ho cercato di tirare forte per cercare di evitare il contropiede, per fortuna è andata dentro».