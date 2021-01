Vavro torna alla Lazio: il Genoa dice “no”. Il motivo

Vavro torna a Roma: il giocatore, che già si era allenato con il Genoa, torna alla Lazio. Ecco cosa è successo

Niente da fare. Denis Vavro non diventerà un nuovo giocatore del Genoa. Come riporta Gianluca di Marzio manca l’accordo tra le due società e quindi il difensore tornerà a Roma dopo aver già sostenuto le visite mediche in Liguria e aver effettuato i primi allenamenti in rossoblù.

Questo perché Davide Ballardini, anche in seguito al recente infortunio muscolare di Zapata, ha bisogno di avere a disposizione un giocatore subito pronto all’uso, mentre Vavro avrebbe necessitato di ancora qualche giorno di tempo per recuperare la condizione fisica dopo un lungo periodo di inattività.