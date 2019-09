Vavro, il difensore scalpita per la prima da titolare

Dopo la sosta ci sarà spazio anche per il nuovo arrivato Vavro

Denis Vavro scalpita, vuole giocare e convincere Inzaghi del suo valore Il difensore è stato acquistato in estate ma ancora non è stato impiegato dal mister in queste prime due giornate di campionato, salvo qualche minuto contro la Sampdoria. L’ex Copenaghen, come riporta il Corriere della Sera, sperava di giocare nel derby, ma nel momento in cui Luiz Felipe ha lasciato il campo è toccato a Bastos sostituirlo. Nessun allarme però, Inzaghi gli ha dato questo tempo per ambientarsi e al meglio senza rischiare di bruciarlo come successo in passato.

Dopo la sosta sarà sicuramente il suo turno, la Lazio sarà impegnata con un match ogni tre giorni per tutto settembre tra campionato ed Europa League e per questo motivo inizieranno le rotazioni, di certo Vavro sarà il primo ad essere inserito.