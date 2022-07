Vavro: «Odio la Lazio? Ho chiamato Tare e mi sono scusato. Lui mi ha detto...»

Denis Vavro ha parlato a Tipsbladet tornando sulla figuraccia fatta qualche settimana fa. Le sue dichiarazioni

TARE – «Non ho mai detto nulla del genere prima d’ora. Ero alla Lazio da due anni e ho giocato solo una partita, ma non ho mai detto nulla di simile. Ero molto nervoso e lo sentivo nella testa e nel corpo. Dopo aver commesso l’errore, ho chiamato il direttore sportivo della Lazio e mi sono scusato. Mi ha capito bene. È il primo errore della mia carriera. Direi che è il mio primo e ultimo. Ho parlato con il direttore sportivo della Lazio e gli ho detto che non volevo tornare. Volevo restare all’FC Copenaghen. Ho cercato di schiarirmi le idee andando a pescare. Il mio agente mi chiamava ogni giorno e un giorno il messaggio era buono, il giorno dopo non così buono. È così che andava su e giù, e una notte – credo fosse l’una – andò a posto. È ottimo. Ho aspettato a lungo e ora sono un giocatore dell’FC Copenaghen e ringrazio il club per aver speso così tanto per prendermi. È un nuovo passo per me e potrei dover dare il via alla mia carriera qui. È importante per me»