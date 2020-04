Lazio, Vavro spegne oggi 24 candeline: gli auguri della società FT

Lazio, Denis Vavro spegne oggi 24 candeline: un compleanno particolare per gigante slovacco

Ventiquattro candeline per Denis Vavro. Il difensore, arrivato alla Lazio nello scorso mercato estivo, non è ancora riuscito a mettersi in mostra con la maglia biancoceleste, ma società e mister puntano ancora molto sul gigante slovacco.

Il club lo ha celebrato sui profili social ufficiali, a lui vanno anche gli auguri della nostra redazione!