Vavro all’Huesca, il dirigente del club: «Non è arrivato qui per caso»

Vavro all’Huesca, il dirigente del club parla del futuro del giocatore in prestito dalla Lazio. Le sue parole

Il prestito di Vavro all’Huesca procede bene. José Antonio Martín, membro del consiglio d’amministratore della società, ha parlato ai microfoni di di Deportes COPE Huesca. Il dirigente ha spiegato che nel caso in cui il club restasse in Primera División, la dirigenza spagnola parlerà con quella della Lazio.

Le sue parole: «Non bisogna deconcentrarsi e la prima cosa è mantenere la categoria. Vavro non è arrivato qui per casualità, è in un’ottima condizione».