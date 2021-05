Vavro, elogi in Spagna per lui: «Il successo invernale dell’Huesca»

Dopo un inizio balbettante, Vavro ha davvero conquistato tutti all’Huesca. E per .lui arrivano anche degli importanti elogi

Un inizio balbettante e con un’opinione pubblica che ha storto il naso al suo arrivo. Ora però Vavro in Spagna ha davvero conquistato tutti. E per lui arrivano anche degli elogi importanti.

COMPLIMENTI – «Vavro, il successo invernale dell’Huesca», questo il titolo di As. Il noto quotidiano spagnolo ha sottolineato come il difensore ex Lazio abbia, con il passare dei mesi, trovato sempre più spazio. Il tutto è stato favorito dagli infortuni di Gastón Silva e poi Pablo Insua. Ed ecco che il tecnico Pacheta gli ha trovato la giusta sistemazione all’interno del suo scacchiere. E il 25enne è diventato un pilastro della squadra iberica.