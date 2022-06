Copenaghen, Thorup: «Vavro si allenerà con noi, qui ha trovato entusiamo»

Jess Thorup, allenatore del Copenaghen, ha parlato del futuro di Denis Vavro. La Lazio è alla ricerca dell’accordo per la cessione

Denis Vavro non vuole tornare in Italia. Il giocatore rientrerà dal prestito al Copenaghen, ma non è destinato a rimanere a Formello: la Lazio cerca l’intesa per la cessione e continua a trattare con il club. Intanto il difensore si allena in Danimarca e mister Thorup ha fatto il punto sul futuro del ragazzo:

«Lo stesso Vavro ha detto, quando è tornato, che è stato come tornare a casa. Credo che al suo arrivo fosse chiaro che si trattava di un giocatore che aveva perso un po’ di voglia e di entusiasmo per il calcio. Ma l’abbiamo ritrovato e lo ha dimostrato con le sue prestazioni in campo, dove è stato una grande risorsa per noi. Ha giocato molte buone partite e ha contribuito in modo determinante a portare a casa il campionato. Verrà ad allenarsi visto che ha un contratto fino al 30 giugno, ma abbiamo un piano b. Dobbiamo averlo. Non possiamo sapere cosa succederà in questa finestra di mercato». Ha dichiarato per Tipsbladet.