Varriale: «Il caso Juve? Rischia di far credere che non c’è giustizia nel calcio»

Intervistato da I Football Club Enrico Varriale torna a parlare del caso della Juventus relativo alle plusvalenze e gli stipendi, che sconvolse il mondo del calcio

PAROLE – Il caso Juventus rischia di complicare ancor più le cose, inducendo a credere che non ci siano certezze in questo sport. È vero, infatti, che la Giustizia Sportiva è chiamata a giudizi affrettati, ma è anche vero che la coerenza è quanto mai richiesta. Ho qualche amico del Chievo ed andrebbe ricordato il motivo per il quale la squadra veneta è scomparsa dal calcio italiano…