Van Dijk: «Si gioca troppo, è buono per lo stipendio ma la salute è più importante»

Van Dijk, il difensore del Liverpool denuncia in conferenza stampa pre Francia il fatto che i giocatori giocano troppe partite

In occasione della conferenza stampa della vigilia della partita con la Francia, Van Dijk ha rilasciato dichiarazioni forti riguardo le troppe partite che si disputano durante una stagione calcistica

PAROLE – In Inghilterra ne parliamo tanto, dobbiamo trovare una soluzione. Parliamo degli introiti dei club, dei giocatori, è vero che siamo ben pagati, ma alla fine non dovrebbe essere così. Come giocatori dovremmo parlare di più, dare la nostra opinione, perché è molto bello guadagnare soldi, ma la salute è più importante. Come giocatori dobbiamo farci valere. In campo, con l’adrenalina davanti a sessantamila persone lo dimentichi, ma il tuo corpo dopo la partita te lo ricorda. Per questo è importante trovare soluzioni per il futuro dello sport. Rinunciare a una parte parte dello stipendio? Sì, potrei farlo per tutelare la mia salute