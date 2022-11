Valter Vio: «Sosta per il Mondiale in Qatar? Sarà un bel caos»

Valter Vio, ex preparatore atletico della Lazio, ha analizzato le possibili conseguenze derivanti dalla sosta per il Mondiale in Qatar

Intervistato dal Corriere dello Sport ed. romana, Valter Vio, ex preparatore atletico della Lazio, ha parlato così della sosta per il Mondiale in Qatar:

«Un bel caos. i modifica la cosiddetta periodizzazione e si porta avanti di fatto un nuovo ciclo di preparazione molto simile a quella estiva classica”. A gennaio sarà un altro campionato. Questo chiaramente non varrà per tutti: chi tornerà dal Mondiale e soprattutto chi sarà arrivato alle fasi finali, avrà giocato e si sarà allenato con costanza, senza fermarsi come gli altri. Per loro saranno necessari giorni di riposo e non di lavoro. Sicuramente quelli del Mondiale, che hanno continuato a giocare e si sono allenati specificamente in base alle singole esigenze. Agli altri non gioveranno granché le amichevoli. Certo, si alleneranno e potranno migliorare forza, resistenza e quant’altro, ma mancherà loro sempre l’abitudine al ritmo e alla tensione della partita».