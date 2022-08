Valladolid Lazio, Sarri soddisfatto: regia e difesa le note positive del match

Le note positive per Sarri dall’amichevole contro il Real Valladolid arrivano dalla difesa e dalla cabina di regia

Nonostante il match terminato a reti bianche e successivamente perso ai rigori, Maurizio Sarri torna a Roma con indicazioni positive dopo lo scontro con il Real Valladolid. Due reparti hanno funzionato (quasi) perfettamente: la difesa e la cabina di regia.

La squadra ha dimostrato di essere in crescita e ha tirato fuori una buona prova difensiva. Considerando i limiti emersi nella passata stagione, è un segnale confortante. Bene Patric e Romagnoli, attenti a non “rompere” la linea, costanti nell’applicazione, con le distanze giuste. Ha destato una grande impressione Gila, velocissimo e tosto, entrato nella ripresa. L’ex Real Madrid Castilla si sente anche nel gioco aereo.

Buone indicazioni anche da Marcos Antonio, entrato benissimo in campo e metronomo del centrocampo biancoceleste. Lui e Cataldi saranno sempre in ballottaggio per Sarri ma fa parte di quei dubbi che qualsiasi tecnico pagherebbe per avere prima di ogni match.