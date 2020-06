Calciomercato Lazio, si pensa a Valeri da girare alla Salernitana

La Lazio starebbe pensando al terzino del Cesena per rinforzare la catena di sinistra, ma prima andrebbe in prestito alla Salernitana

La Lazio sta iniziando a programmare il futuro e cerca una soluzione per la fascia sinistra: con Lulic non più in forma smagliante, Jony ancora in fase d’inserimento, Lukaku non pervenuto in questa stagione e Durmisi fuori dai piani tecnici, la società starebbe pensando ad un piano alternativo.

Secondo quanto riportato da tuttosalernitana.com, il duo Tare-Lotito avrebbe individuato il profilo di Emanuele Valeri, esterno classe ’98 di proprietà del Cesena ed in scadenza nel 2021. Il giocatore verrebbe acquistato dai biancocelesti e poi girato in prestito alla Salernitana per crescere ulteriormente. Non è escluso un approdo diretto a Roma, però, dato che i capitolini hanno poche certezze sulla catena di sinistra. Il giocatore, qualora dovesse sbarcare in biancazzurro, farebbe ritorno nella sua città natale, dove ha iniziato a giocare con la maglia dell’Urbetevere e dell’Atletico Vescovio. Un giovane tenace, con tanta fame sarebbe e che conosca la piazza sarebbe l’ideale per Inzaghi. Vedremo come si muoverà la dirigenza.