Valentino Rossi: «Scudetto? Sarebbero interessanti i playoff, la Lazio…»

Valentino Rossi, pilota del MotoGP, ha commentato l’ipotesi dei playoff per assegnare lo Scudetto in Serie A

Valentino Rossi non è solo MotoGP. Il pilota infatti è un noto tifoso dell’Inter e – anche se sia le corse che il mondo del calcio sono fermi – il pensiero sulle sorti della Serie A resta lo stesso. Cosa ne sarà dello Scudetto? Da buon nerazzurro, il n umero 46 ha detto la sua ai microfoni di Sky:

«Ritengo che non assegnare il titolo di campione d’Italia a nessuno sia un peccato. Hanno già giocato più di metà partite. Se congelassero la classifica così com’è vincerebbe la Juventus, per questo sarebbero meglio i playoff! Almeno qualcun altro, come la Lazio, potrebbe giocarsi il titolo. Lasciando stare lo scherzo, ritengo che sarebbe una soluzione particolare che mi incuriosirebbe vedere. L’annata non c’è dubbio, resta condizionata da quanto successo. Le ultime partite sono state giocate per forze, così è stato anche per la Champions League».

«Che atmosfera particolare abbiamo vissuto. Ci sono ancora dei dubbi su cosa servisse giocare a calcio in un momento così delicato. Ci sono delle volte in cui il calcio deve farsi da parte. Prima bisogna pensare alla salute di tutti, poi si può pensare a giocare».