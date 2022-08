Torino, Lazaro: «Buona partita ma con la Lazio non è semplice»

Valentino Lazaro, esterno del Torino, ha parlato nel post-partita della gara pareggiata contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Intervistato da Torino Channel, Valentino Lazaro ha parlato così nel post-partita della gara contro la Lazio:

«Penso che abbiamo giocato bene, era una bella partita e non è mai facile contro una squadra come la Lazio. Volevamo vincere ma peccato per il gol che non è arrivato. Dobbiamo fare sempre così e speriamo di poter vincere la prossima partita».